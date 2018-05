UČESNICA PAROVA SE SETILA TEŠKOG DETINJSTVA: Što sam starija sve više shvatam moju majku!

Nina Prlja učesnica šeste sezone rijalitija "Parovi" u ispovesti je pričala o svojim osećanjima prema Mladenu, ali se dotakla i svog detinjstva.

Kako je rekla odsustvo oca je ostavilo traga u njenom životu iako se majka trudila da to se nadomesti. Sebe i Mladena vidi u finalu "Parova" i kako kaže ne plaši se Dalile, jer je njena i Mladenova ljubav jača od svega.

Sinoć te je Mladen iznenadio, iako si mislila da se to neće desiti. Da li ti je sada srce na mestu kada ste ponovo zajedno?

- Naravno, presrećni smo oboje, iako se nisam nadala, ustvari nisam htela da se nadam da ne bih bila razočarana. Ali sam nekako u dubini duše znala da će mi produkcija ispuniti želju.

Mnogi ti zameraju što si hladna prema Mladenu, te da mu nedovoljno pokazuješ emocije. Da li će se to sada promeniti, nakon nekoliko dana razdvojenosti?

- On odlično zna kolika je moja emocija prema njemu i to je meni itekako najvažnije. Iz nekih svojih razloga sam nekako krila to, ali eto situacija je bila takva da se sve videlo.

Mladen je boravio u "Kampu otpisanih" sa bivšom devojkom Dalilom, da li si u jednom trenutku osetila ljubomoru?

- Iskreno, mislila sam da ću osećati, međutim ništa slično, čak naprotiv. Više smo se zbližili svo četvoro nego što je bilo ljubomore ili bilo čega sličnog. Oni imaju poverenja jedno u drugo kao i mi. Ne može nam niko ništa.

Sinoć su u vili "Parova" dominirale tužne emocije. Đus, Gastoz i Zorica su plakali zbog gubitka roditelja, dok se Ivan Marinković rasplakao nakon saznanja da ga se ćerka odrekla. Svedoci smo da ti nisi pustila suzu ni u najtežim trenutcima?

- Istina je da se dosta suzdržavam da ne plačem, ali i to ne valja. Nekada neke stvari deluju preteško ali to je život, toliko sam suza isplakala da ih više nemam. Što se tiče sinoćne situacije ni meni nije bilo sve jasno kada je Gastoz pričao za majku kako se trudila da mu nadomesti odsustvo oca, setila sam se ja moje majke koja se borila za mene i brata kao samohrana majka i koja se takođe trudila da ne primetimo odsustvo tate. Tako da mi je to bilo teško i sve što sam starija shvatam njen trud, tada nisam i krivo mi je sada. Ali koliko god se jedan roditelj trudio odsustvo drugog se itekako oseća. Dete itekako pamti sve scene detinjstva i događaje lepe i ružne. Naravno da su to što se tiče toga iskrene emocije, tako da iskreno ne verujem da plaču zbog kadra stvarno. To su teške stvari koje nas prate ceo život.

