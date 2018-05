OGLASILI SE NAJBOLJI PRIJATELJI KIJE I SLOBE: Postoji razlog što će pevač ostaviti Lunu, od početka znamo da će se vratiti ŽENI!

Najbolji prijatelji Kije Kockar i Slobodana Radanovića tvrde da će bračni par ostati zajedno van rijalitija.

Oni su uvereni da Luna Đogani nije za njega, te da će njihove svađe iskoristiti Kija kako bi zavela još uvek zakonitog supruga.

"Mi smo od početka znali i odgovorno tvrdimo da će Sloba da se vrati Kiji kada izađe iz rijalitija. Luna je detinjasta i razmažena, neće on tolerisati njene bubice u stvarnom svetu. Tamo joj gleda kroz prste, jer su zajedno u kući i jedno su blizu drugoga. Živi bili pa videli da će se moje slutnje obistiniti jer je Luna pored svega i ljubomorna, a to jednom pevaču ne treba. Sa druge strane, Kija dobro zna kako da zavede Slobu i iskoristiće sve što joj je na raspolaganju da to i učini. Ne kažem da sam srećan što će ponovo biti sa Kijom, ali oni ne mogu jedno bez drugoga bez obzira na sve", kaže Radanovićev prijatelj, a isto mišljenje ima i drugarica Kije Kockar.

"Zamerila bi mi što pričam o njenom emotivnom životu dok prolazi kroz porodičnu dramu, ali moram da kažem da ona zaista njega i dalje voli. Mislim da i on voli nju ali da nisu uspeli krizu koja im se dogodila u braku da prevaziđu na pravi način. Mislili su da se ljubav ugasila, a to nije tačno i vrlo brzo će shvatiti da je to samo bio nesporazum. Luna ima šanse samo dok su kamere uključene i dok je u zatvorenom prostoru, čim izađu, Sloba će se vratiti Kiji. Moja prijateljica jeste razočarana u njega što ju je javno prevario, ali mislim da ju je odavno prošao bes i da sada vrlo racionalno gleda na sve to. Čim je priznala da ga voli, poznajući je, ona će se boriti da ga i vrati. Šta god da priča Sloba, on je slab na nju i da je nestala ljubav davno bi se razveo", uverena je njena prijateljica, koja tvrdi:

"Nas dve se znamo od detinjstva i ne bih vam ovo pričala da nisam sigurna šta Kija oseća."

