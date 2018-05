(FOTO) BILA JE NAJLEPŠA SRPKINJA I NAJPOZNATIJI ASTROLOG: A onda joj je muž pucao u leđa i ostala je NEPOKRETNA! Ćerka Maša PRVI PUT OTKRIVA strašnu istinu...

Maša Vujanović, ćerka čuvene lepotice kojoj se smešila ozbiljna filmska karijera i svakako najpoznatije astrološkinje na teritoriji nekadašnje Jugoslavije Milje Vujanović, za svoje 44 godine uspela je da rodi troje dece, dve devojčice i dečaka, da promeni nekoliko profesija i da u prethodnih godinu dana smrša 49 kilograma.

Odrasla je na Novom Beogradu, živela je sa mamom Miljom i bakom Desankom, a posle dvanaest i po godina dobila je polubrata Leona. Maša sada prvi put govori o životu sa slavnom majkom, i o njenom tragičnom kraju.

Ćerka najpoznatijeg srpskog astrologa Milje Vujanović, lepotice kojoj su se žene divile a muškarci je priželjkivali, u prvoj ispovesti za medije govori o tragičnoj sudbini svoje majke koju je partner 2005. upucao s leđa nakon čega je završila u invalidskim kolicima i ubrzo preminula.

"Upoznali su se u Astro centru, došao je na analizu horoskopa, mada kruže priče da je on njoj bio poslat od strane službe državne bezbednosti. Ona je, to sam čula mnogo kasnije, svojim prijateljima tada rekla: “Ovaj je došao da me ubije”. Takav je osećaj imala. Otkad se on pojavio, sve je ukazivalo da će doći do neke tragedije.

Podsetimo, nekadašnja misica, glumica, poznati asrolog i hiromant, nikada se nije sasvim oporavila od nesreće kada je na nju pucao nevenčani suprug Obrad Zejak. Iako je bila dovoljno jaka da se "izvuče" iz kome, nikada posle nesreće nije prohodala.

Postala je poznata kao pobednica na konkursu za najlepšu ženu Srbije 1967.

Još veću popularnost joj je donela glavna uloga u filmu „Rani radovi“ Želimira Žilnika, koji su filmu doneli nagradu „Zlatnog medveda“ na festivalu u Berlinu. Posle Eve Ras, bila je druga glumica koja se svlačila u filmovima, a dala je izjavu „da bolje izgleda bez odeće, nego kad je obučena“.

Milja Vujanović završila je dva fakulteta - Dramsku akademiju i žurnalistiku, a posedovala je i diplome svetski priznatih astroloških škola. Mnogi je pamte i kao glumicu, u filmovima "Sneg na usnama", "Majka, sin, unuk, unuka", "Rani radovi", "Bube u glavi", "Bablje leto", "Neretva", Most" i "Nokaut".

