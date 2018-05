IVAN MARINKOVIĆ IZREVOLTIRAN: Pozvaću Gocu! Lena ne može da promeni prezime do 18. godine!

Do učesnika rijalitija "Parovi" Ivana Marinkovića nedavno je došla informacija da njegova ćerka Lena želi da ga se odrekne, što ga je vidno potreslo.

Ivan je danas otkrio da je bio u socijalnom radu i da su ga posavetovali šta bi mogao da uradi po tom pitanju:

"Ne može da promeni prezime do osamnaeste godine, bez odobrenja oba roditelja, osim ako jedan roditelj ne da saglasnost, u ovom slučaju to sam ja, koji ne bih dao saglasnost. E tada bi ona morala da podnese tužbu i da da dobre argumentne zbog čega to želi da uradi. Planiram da vidim Lenu u petak, a Gocu ću pozvati sutra", izjavio je Ivan Marinković.

