DEŠAVALA JOJ SE JEDNA TRAGEDIJA ZA DRUGOM: Sin joj je surovo ubijen, a onda je doktorkin muž upao u kandže sekte!

Učesnici šeste sezone rijalitija "Parovi" i ovog utorka na programu imaju "Ispovesti".

Večeras je doktorka Mirjana Tomović otkrila kako se njen sin Filip ubio pod dejstvom sekte "Crna ruža". Mirjana je otkrila kako je njen suprug ušao u sektu.

"Suprug i ja odlučimo da krenemo radikalnije u istragu nakon selidbe u novi stan. Mi svi četvoro odemo kod čoveka u Novi Sad, za koga su nam rekli da je duhovan, i da može da pomogne. Kada smo došli tamo, nismo videli ništa duhvono, ni sveće, ni kandila, ništa. On je nama rekao da dolazimo na njegov propoved. Ja sam svome suprugu odmah rekla da je to sekta, i da deca i ja više nećemo ići. Njemu se ipak to dopalo, i odlučio je da ide tamo. Njegove brošure treba da se čitaju 3 puta dnevno po 30 puta. To je 90 puta dnevno. Ja sam mu rekla da se pazi da će ga uhvatiti u kandže, ali je on tvrdio da to niko ne može da uradi sa njegovih 55 godina. Nakon godinu dana je počeo sve više da se odvaja od porodice, nazivao me mafijašem, jer sam sarađivala sa policijom, počeo je da govori da ja nisam volela Filipa i da se zbog toga ubio. Ja sam tada otišla kod tog čoveka, i rekla mu da prestane sa tim, da je odvojio mog supruga od porodice. On je sa nama živeo tu još tri godine, do 2005. godine. Kulminacija svega je bila kada je moj sin došao jedan dan iz škole. On mi je rekao da je otac od njega tražio da ga vodi kod tog čoveka, a da ja ne znam za to. Ja sam tada drugi put umrla. Otišla sam kod supruga i rekla mu da ne sme da ga vodi tamo. Tražila sam u sudu zabranu njegovog prilaska detetu, što mi je i odobreno", otkrila je Mirjana.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/TV Happy

Kurir

Autor: Kurir