GLEDA U NOŽ, PLAŠE SE DA ĆE ISEĆI VENE: Ne mogu više ovo da izdržim, ja njega VOLIM! Mina POLUDELA od LJUBAVI! (VIDEO)

Mina Vrbaški ponovo je u lošem psihičkom stanju, ovaj put, čini se, da joj je gore nego ikad.

foto: Printscreen Youtube

Ona je nakon žurke razgovarala sa Đeksonom, koji ju je tešio i rekao da će imati u njemu priliku, ali ona to sebi ne dozvoljavala jer je labilna.

foto: Printscreen Youtube

Mina nije želela ni da čuje za prijateljstvo, već je vrištala:

"Da li bi voleo da me nosiš na duši? Ja onaj nož gledam u kuhinji... nosićeš me ti ili Andrijana...svaki put ja tvoju dobrotu iskoristim, ali nisam želela to. Nije mi lako uopšte, ceo dan sam preplakala", rekla je ona.

foto: Printscreen Youtube

Nemanja nije bio emotivan zbog njenog stanja u kom se nalazila, a kada ju je napustio i otišao u sobu, ona je briznula u plač i nekoliko puta izgovorila da ovu situaciju više ne može da izdrži.

"Ne mogu više ovo da izdržim, ja njega volim", vikala je Mina.

Kurir.rs/ Foto: Printscreen Youtube

Kurir

Autor: Kurir