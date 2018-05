SVI MI ŽIVIMO OD TOGA! Šokantno priznanje Dalile Dragojević: OVAKO sam stekla SVE što nikad ne bih mogla

Tokom razgovora sa voditeljkom Zagom, Dalila Dragojević priznala je da zapravo živi od rijalitija, a zatim i otkrila čime se bavi kada se šou program završi.

"Skoro pa niko od ovih ljudi nema stalni posao i nema od čega da živi napolju. Većina nas ovde može privremeno nešto da radi. Ni ja nemam stalni posao, privremeno radim kod moga oca kad god to poželim. Ne bunim se kada neko kaže da živi od rijalitija, to je istina, u rijalitiju sam stekla ono što do sada nikada ne bih mogla da steknem. Razmišljala sam šta i gde i kada sam bila sa Mladenom u vezi, a i sada kada sam sa Dejanom", otkrila je ona.

(Kurir.rs/Happytv.rs/Foto: Happy screenshot)

Kurir

Autor: Kurir