PRIJU I FILIPA ČEKA IZNENAĐENJE: A od Brene i Bobe kuća!

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović uveliko se pripremaju za svadbu koja je zakazana za 21. jun.

Međutim, budući mladenci i ne sanjaju kakvo im iznenađenje spremaju Lepa Brena i Boba Živojinović. Kako Kurir saznaje, vlasnica "Granda" i nekadašnji teniski as Priji i Filipu kupuju kuću u kojoj će bračni par da živi ubrzo nakon venčanja.

- Aleksandri i Filipu je sve potaman. Njih dvoje imaju sve u životu. Mladi su, oboje uspešni u svojim profesijama, a njihov život biće još bolji kada se jedno drugom zakunu na večnu ljubav, što će se i dogoditi za nešto više od mesec dana. Brena i Boba su ponosni na njih i dugo su razmišljali kako da ih obraduju i šta da im poklone za tako važan dan. S obzirom na to da Filip i Aleksandra već dve godine žive u njenom stanu, oni su želeli da ih obraduju tako što će im kupiti kuću. Ni Filip, a ni Prija ne znaju za to jer Brena i Boba žele da ih iznenade na svadbi - priča naš izvor blizak porodici Živojinović.



On kaže da su njih dvoje već razgledali nekoliko nekretnina i da im se najviše dopala jedna koja se nalazi na Bežaniji.

- Kuća je baš po njihovoj meri. I Brena i Boba su sigurni da će se dopasti mladencima. U pitanju je nova gradnja, moderna, lepa i sređena kuća koja se nalazi u njihovom komšiluku, pa će biti blizu jedni drugima. Nekretnina ima oko 250 kvadrata, dve spavaće sobe, dva kupatila, veliki dnevni boravak, kuhinju, dečju i gostinsku sobu, kao i veliku terasu i lepo sređeno dvorište. Urađena je po svetskim standardima i nije nimalo jeftina, ali to njima ne predstavlja nikakav problem jer je kupuju s ljubavlju i žele da im bude komforno i lepo - kaže naš sagovornik.

On ističe i to da je sve spremno za Aleksandrino i Filipovo gala venčanje.

- Oboje su vodili računa o svakom detalju. Za njih je to bitan datum i žele da se osećaju lepo, kao i njihovi gosti. Pevačica je odabrala dve haljine i izgledaće fantastično. Filipove majka i sestra presrećne su jer se sa ženom svog sina i brata odlično slažu i jedva čekaju da im saopšte lepe vesti da će uskoro postati i roditelji - zaključuje naš izvor.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Prijovićkom, ali ona nije odgovarala na naše pozive i poruke, kao ni Brena.



Sitno broje

Pripreme se bliže kraju Filip i Aleksandra privode kraju pripreme za njihovu svadbu. Oni će se venčati u Crkvi Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, dok će veselje biti organizovano u Belekspo centru. Kumovi su Miloš Teodosić i Aco Pejović, a mladencima će na izgovaranju sudbonosnog "da" čestitati čak 900 zvanica. Hrana će biti dopremljena iz čak sedam restorana iz regiona, čiji će kuvari doći u Beograd. Cveće stiže iz Holandije, a za goste iz inostranstva rezervisane su sobe u hotelu.

