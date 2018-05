KLUPKO TAJNI SE ODMOTAVA! Milan Milošević u Rajskom vrtu pričao sa Drvetom mudrosti: Sloba ih laže obe, NJIH DVOJE IMAJU DOGOVOR! (VIDEO)

U Rajskom vrtu, novinar Milan Milošević pričao je sa Drvetom mudrosti o Luni Đogani, Kristini Kiji Kockar, Slobi Radanoviću i tome kako ga je glava zabolela os dvega što se događa.

"Mislim da Sloba laže obe! Sloba laže i Lunu i Kiju! Ima dogovor neki sa Kijom. Juče je rekao Luni nešto što dokazuje sve ono što sam ja pričao. Rekao je: 'Nemoj da mi zameriš za sve ono što se bude desilo u narednim danima ili kada izađemo napolje'. Kaže Luna da joj je ispričao takve stvari o Kiji da ona to ne sme da ispriča. Juče je opet išao sa svojom ženom i delio slatkiše. To je Luna zamerila. Jutros je došao kod Lune, a ona ga je oterala", ispričao je on.

Takođe, novinar tvrdi da Sloba nije isti od trenutka kada se vratio sa sahrane Kijinog oca. Zbog svih njegovih stavova, Drvo mu je zadalo tajni zadatak, kako bi pomogao i sebi i drugima.

"Svi znamo šta ti najbolje umeš, a to je da budeš novinar. Novinarskim pristupom potrebno je da istražiš šta se tu dešava. Tvoj tajni zadatak počinje odmah i trajaće dok ne dođeš do nekih informacija", reklo mu je Drvo mudrosti.

