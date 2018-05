(VIDEO) KIJA SAZNALA DA JU JE SLOBA OGOVARAO SA LUNOM, PA GA NAPALA: Znaš vrlo dobro šta ja mogu da kažem!

Mnogi veruju u to da će se Sloba Radanović i njegova supruga Kristina Kija Kockar pomiriti, a sada je Luna Đogani ispričala ukućanima šta joj je pevač rekao.

Ona je otkrila da zna mnogo o njihovom braku i da postoji nešto što joj je Sloba ispričao ispod pokrivača, a to su činjenice koje joj govore da ga Kija zapravo i ne voli i da celokupna situacija nema nikakve veze sa pravom istinom.

Kockareva je za te glasine i saznala, pa je odlučila da se direktno suoči sa Radanovićem.

"Znači, prestani da ke.aš o meni i prestani da me pominješ! Rekla je vi ne znate nešto što ja znam? Zašto ona govori njima da je Sloba ispričao neke stvari o meni? Kako te nije sramota? Jesi li poslušao Šaka? Jako je jadno to što joj pričas nešto da bi sebe oprao... Prestani da pričas o meni! Nemoj mene da blatiš! Ti to radiš za slučaj da ja nesto kažem? Znaš ti vrlo dobro šta!", napala ga je Kija.

"Ja tebe ne pominjem, a i da to radim ja to radim na glas... Skloni se više od mene! Bežim od svih i od samog sebe", branio se Sloba.

"To je dobro, znači da si počeo da osećas grižu savesti! Rekla sam da Bog sve gleda! To što si meni učinio sad ti se vraća i drago mi je zbog tebe", rekla je Kija.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir