MILI RASKRINKAO VESNU RIVAS: Gataro, otela si ženi stan!

Milutin Radosavljević Mili nazvao je Vesnu Rivas gatarom i optužio je da je navodno na prevaru jednoj ženi uzela stan!

Netrpeljivost između dvoje učesnike "Parova" iz dana u dan je sve veća, a sinoć je kulminirala kada su se pevačica i Dorćolac posvađali u dvorištu. Vesna je sedela s cimerima pored bazena i prokomentarisala je da Mili ima polnu bolest i širi zarazu po vili.

- Čovek se ne kupa. Ima kondilome koji su mu se proširili i na stomak. Takav vam ulazi u bazen, svi koji se kupate u bazenu ćete da se zarazite - počela je Vesna, a Mili se razbesneo kada je to čuo, pa ju je napao.



- Šta ti imaš mene da komentarišeš? Gataro jedna, varaš ljude! Ukrala si ženi jednoj stan! Gledala si joj u karte navodno i uzela ženi mesto gde je živela. Sram te bilo - počeo je Radosavljević, a Rivasova mu je zapretila.



- Šta to pričaš? Ajde ponovi! Hoćeš da dobiješ tužbu? Ko je ta žena - pretila je Vesna.



Mili je rekao da je dovesti u studio da to posvedoči pre kamerama.

- Znam ja tu gospođu, ispričala mi je šta si joj uradila. Dovešću je ovde, čekaj samo. Varaš ljude, uzimaš im sve - urlao je Mili, a potom udario na pevačicinu porodicu.



- Ko ti dolazi u emisije? Svi su te zaboravili. Ni sin ti ne dolazi, a tvoja ćerka iz rijalitija te je isto zaboravila. Gde ti je ćera od koje se nisi razdvajala? Toliko o vašoj ljubavi - ismevao je Dorćolac pevačicu, aludirajući na Aleksandru Subotić, koja je Vesnu nazivala majkom.

Rivasova se tada povukla iz dvorišta ne želeći da se više raspravlja sa Milijem, ali mu je ponovila da će završiti na sudu zbog kleveta, kao i da ne zna o čemu on priča ni o kakvoj je ženi reč.

Tuča u "Parovima"

Dalila opalila

šamar Marinkoviću

foto: Printscreen YT

Dalila Dragojević žestoko se posvađala s Ivanom Marinkovićem i fizički se obračunala s njim. Bivši muž Goce Tržan posvađao se sa cimerkom nakon što je za nju rekao da se "seče po rukama". To je dovelo najpre do verbalnog obračuna, a zatim i do fizičkog, kada je Dalila nasrnula na Ivana, ogrebala ga po licu, a zatim mu udarila i šamar. Njen suprug Dejan takođe je krenuo na Marinkovića, ali je obezbeđenje sprečilo dalju tuču. Dalila je zbog ovoga poslata u izolaciju i novčano je kažnjena.