SA SVIMA SAM U ODLIČNOM ODNOSU, GASTOZU ZAMERAM SAMO JEDNO: Ivan Ivanović Đus otvorio DUŠU!

Učesnik šeste sezone rijalitija Parovi Ivan Ivanović Đus, svakodnevno je u sukobima sa pojedinim učesnicima, a najviše sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

Njih dvojica su se žestoko posvađali nakon Nenadovog seksa sa Anamarijom Džambazov, posle čega su pale teške reči između njih.

Đus je odgovarao na naša pitanja i otkrio šta misli o Nenadu i ostalim takmičarima, a posebno Teodori Radojičić, koja mu je rekla da je razočarao.

U poslednje vreme si u sukobu sa pojedinim muškim takmičarima u vili. Zbog čega se konkretno promenio tvoj odnos sa Gastozom?

"Sa apsolutno svim muškarcima u vili sam u odličnim odnosima. Odnos sa Nenadom se promenio zbog činjenice da "ON" ne može da se pomiri sa tim da su njegove reči prema svim devojkama sa kojima je imao odnos u vili da ih je "TRPAO", što je po mom mišljenju užasno. Pri mom prisećanju njega na to spomenuo sam mu roditelje, a nikako u bukvalnom smislu pokojnu majku, niti sam imao nameru da ga to zaboli, već skretanje pažnje na njegovo izražavanje. Uporno se služi lažima, obmanjivanjem publike i pored toga što ima dobro srce. Bože moj, u rijalitiju je sve dozvoljeno, ali bih voleo da ne protraći vreme koje mu je , ne dato gratis, već i plaćeno i čuje reči koje mu se uporno upućuju od strane produkcije u "2 minuta istine", kao i mnoštvu emisija, a i od strane skrivene i prestane da krivi mene".

Teodora Radojičić je izjavila da se razočarala u tebe. Kakvo je tvoje mišljenje o njoj sada, od kako kruže priče, da između nje i Gastoza postoji nešto više od prijateljstva?

"Sve što mi je prebacila je vezano za moj odnos sa Nenadom. U tuđe odnose se ne mešam. Svako zna svoj razlog učešća".

Mnogi u vili ti zameraju na alkoholu. Par puta se pokazalo da kada popiješ izgubiš svaku meru i upuštaš se u svađe. Da li ti je alkohol potreban da kažeš sve što zaista misliš?

"Nikada nisam izgubio svaku meru i to je jedna etiketa koju možete da umnožite pa izlepite što na muške, tako i na ženske učesnike. Produkcija je odredila termine u kojima se iznosi mišljenje, kao i isti termin u kome se unosi alkohol, a učesnici koji prvi napadnu mene i iznesu svoje "iskreno" mišljenje dobiju odgovor. Ja kada pijem pijem gospodski, i moje ponašanje na alkoholu je boemsko. Doduše, ponosan sam na sve koji me osuđuju, jer to znači da me vide kao ozbiljnog čoveka, pa mi i zamere, i u pravu su. Čujem ih.

Poznato je da tvoja netrpeljivost prema Ivanu Marinkoviću i njegova prema tebi datira od početka rijalitija. Planiraš li da središ odnose sa njim?

"Nikad nisam imao netrpeljivosti prema njemu, već povredu od njegovih reči upućenih mojoj porodici. To što on ima netrpeljivost i zavist prema meni, kao prema celoj kući, isključivo je njegov problem. Kroz par meseci sam uspeo da rešim to u svojoj glavi i izignorišem svu njegovu sujetu prema meni koja se i dalje upućuje, te sedimo, razgovaramo, kuvamo ručak zajedno i nemam problema sa tim. Prešao sam preko svega, jer mi je jedino bitno sve ono zbog čega sam došao. Čak i kada sam bio u raspravi sa njim iz istog razloga kao i Nenadu upućujem pažnju na određene stvari, a to je da poprave svoje ponašanje, dakle, dobronamerno,a kako to gledaocima izgleda, nije moja briga".

Finale je sve bliže. Ko je tvoj favorit za pobedu, a da to nisi ti?

"Đavo zna ko će pobediti!"

