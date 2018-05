GASTOZ ODGOVORIO NA NAPAD, KRENUO NA SVE REDOM: Nek se stave u moju poziciju, PA DA IH VIDIM J...M IM POREKLO! (VIDEO)

Nenad Marinković Gastoz suočio se sa brojnim napadima zbog ljubavi sa Naidom, kao i svemu što je usledilo nakon njihovog raskida. Šta više, izabran je za takmičara koji najviše patetiše. Kako više nije mogao da podnese pritisak okoline, odlučio je da im se obrati svima i kaže sve šta m uje na duši.

"Uglavnom mi zameraju moje bivše devojke", počeo je svoje izlaganje Gastoz.

foto: Youtube screenshot

"Voleo bih da se oni stave u moju poziciju, pa da vide kako je to lepo kada za nekog uradiš sve ono što si uradio i želiš neku bolju budućnost, želiš da voliš i želiš da budeš ostvaren kao muž, kao otac i ostalo... i onda se sve to preokrene meni u facu", govorio je on.

"Da pokažem rijaliti igrače koji zapravo meni zameraju to što sam ja patio za svojom devojkom. Pazi sad ovu priču. Dalila, Dejan, Nina, Mladen... Kamp. Cela vila žali. Svi su u suzama. Žalim što su se odvojili na sto metara", sarkastično je dodao, a onda i nastavio: "Kako ti isti ljudi, koji imaju istu emociju, levo stavljaju mene, a desno stavljaju njih? A toliko su iskreni! J***m im poreklo maleno, jao!", rekao je on.

(Kurir.rs/Happytv.rs/Foto: Youtube screenshot)

Kurir

Autor: Kurir