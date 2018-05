ĐANI PRVI POZVAN NA SVADBU ALEKSANDRE PRIJOVIĆ I FILIPA ŽIVOJINOVIĆA! Pevač otkrio šta će pokloniti mladencima: Od mene toliko, a Bog će im dati više!

Folker Radiša Trajković Đani s velikim nestrpljenjem čeka svadbu o kojoj svi pričaju, kada će pevačica Aleksandra Prijović izgovoriti sudbonosno "da" Filipu Živojinoviću.

"Moram se pohvaliti da sam prvi pozvan na svadbu Prije i Filipa", rekao je on, a zatim i otkrio kakav poklon sprema.

foto: Vladimir Šporčić

"Pokloniću im 200 evra! Od mene toliko, a Bog će im dati više! Oni su moja familija i jedva čekam svadbu. Biće to dobra gozba, a pored žene i dece vodim tatu i mamu. Biće pun autobus nas Trajkovića. Sigurno ću i zapevati tamo. Prija je godinama pevala na veseljima moje dece i zadužila me je", rekao je on.

"Poznajem je otkad je bila klinka i uvek sam je voleo kao pevačicu. Ona je super drug i drago mi je što će se udati za Filipa jer je on sjajan dečko", izjavio je Đani.

A post shared by Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic) on Feb 14, 2018 at 5:15pm PST

(Kurir.rs/Alo.rs/Foto: Dragan Kadić)

Kurir

Autor: Kurir