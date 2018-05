SVI SPREMAJU ŠUŠKE ZA SVADBU DECENIJE: Ako čujete koliko će ĐANI dati para Priji i Filipu ŠOKIRAĆETE SE!

Folk pevač Radiša Trajković Đani sa nestrpljenjem očekuje svadbu Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, a za je odlučio da otkrije i šta će pokloniti mladencima.

"Pokloniću im 200 evra! Od mene toliko, a bog će im dati više! Oni su moja familija i jedva čekam svadbu. Biće to dobra gozba, a pored žene i dece vodim tatu i mamu. Biće pun autobus nas, Trajkovića. Sigurno ću i zapevati tamo. Prija je godinama pevala na veseljima moje dece i zadužila me je", ističe Đani.

Po gradskim kuloarima godinama se spekulisalo kako je Đani dao novac Aleksandri Prijović da ugradi silikone.

"Moram se pohvaliti da sam prvi pozvan na svadbu Prije i Filipa. Šala je da sam Aleksandri platio silikone, ali su mnogi to ozbiljno shvatili. Poznajem je otkad je bila klinka i uvek sam je voleo kao pevačicu. Ona je super drug i drago mi je što će se udati za Filipa jer je on sjajan dečko", kaže Đani i ne krije da je primetio da se Aleksandra promenila od kada je postala popularna.

"Prija i ja imamo odnos kakav smo imali i pre nego što je postala poznata. Ipak, mislim da treba da se promeni prema džukelama, a vidim da je to već donekle i uradila. Ona je zaslužila svoju poziciju na estradi i treba da pokaže zube nebitnim ljudima", kaže folker.



Budući da svaki slobodan trenutak koristi kako bi putovao sa porodicom, Đani je odlučio da otkrije zbog čega mu mnogi ne veruju da je bio na nekim od svetskih poznatih destinacija.

"Obožavam da idem na ozbiljna turistička mesta, kao što je na primer jezero Garda u Italiji. Tamo retko ko ide, a kada su me na Gardi videli neki bumbari, pitali su me kako je moguće da sam i ja došao da posetim to jezero. To me je iznerviralo, pa sam im odgovorio: "Šta je bilo, je l' ja nemam facu za Gardu?"

Trideset godina sam na ulici i tamo gde sam ja bio, mnogi ne mogu ni da zamisle da će ikada u životu otići", ističe Đani i otkriva zbog čega njegovi sinovi vole da putuju s njim.

"Miloš i Marko vole da putuju sa mnom jer vide da nastaje šou gde god se pojavim. Žena mi je nedavno bila u Rimu i rekla mi je da joj nije bilo lepo jer nisam bio s njom, što me nije iznenadilo", sa osmehom kaže Đani i ne krije da je razmazio svoju decu.

"Sinovi neće krenuti mojim stopama i nije mi žao zbog toga. Malo sam ih razmazio zbog svoje popularnosti, ali nije mi žao zato što su oni naslednici. Svaki dan sam na putu i ne mogu da budem strog kada sam kod kuće. Ipak, ćerka je moja mezimica i prema njoj sam najslabiji", zaključio je Đani.

