NE TREBA JOJ NIKO! Katarina Grujić progovorila o vezi sa BOSANSKIM FUDBALEROM!

Pevačica Katarina Grujić nije u vezi sa fudbalerom Ognjenom Vranješom.

"Bila sam šokirana kada sam pročitala vest da smo nas dvoje u vezi. Hiljadu puta sam rekla da neću govoriti o svom privatnom životu, ali pojedini uporno pokušavaju da prave priču tamo gde je nema. Ognjen i ja se poznajemo, drugovi smo, ali nismo u vezi", rekla je Katarina.

foto: Printscreen Instagram

Inače, Katarina Grujić oduvek je sa ponosom isticala da je uspela ono u čemu mnoge devojke u Srbiji nisu - da od svog posla sama sebe izdržava.

Naime, kako je svojevremeno ispričala, otkako se pre pet godina pojavila u "Zvezdama Granda" i nakon takmičenja počela da nastupa, Katarina nikada nije tražila da joj roditelji ili partner finansiraju pesme i spotove. Međutim, u razgovoru za "Alo!" Katarina je otkrila da ipak postoje situacije u kojima kada ostane bez novca, zove mamu i tatu.

foto: Vladimir Šporčić

"Od 18. godine nisam tražila ni 100 dinara od roditelja. U stvari, nisam potpuno iskrena. Dešavaju se situacije da mi ostane samo novac na kartici i da nemam keš da platim taksi. Tada obavezno pozovem mamu i kažem joj: "Mama, treba mi 500 dinara", ali to su neke sitnice. Podrazumeva se da joj taj novac posle vratim", kazala je kroz smeh Katarina, koja je album prvenac "Jača doza mene" sama finansirala, kao i snimanje svakog spota.

"Nikada ne pričam o ciframa i novcu koji ulažem u karijeru, pogotovo jer znamo gde i kako živimo, ali od momenta kada sam počela da nastupam, trudila sam se da nikome ne budem na teretu. Kao i svi koji su na početku karijere, i ja sam tada radila za niske honorare i postojale su situacije kada mi nije bilo lako. Ali, verujem da to tako treba, jer mladim pevačima je neophodno da imaju što više tezgi kako bi razvijali svoj talenat i veštinu", kazala je Katarina.

Inače, Katarina je svojevremeno otkrila da joj mnoge koleginice zavide zbog činjenice da je uspela da izgradi karijeru bez pomoći sponzora.

"Meni žene zavide zbog svega. Uspešna sam, samostalna devojka koja sama zarađuje i izdržava sebe. Mnogima bodem oči i to mi je drago, jer se ja uopšte ne nerviram, to mi samo diže cenu. S druge strane, ima i žena koje me dosta hvale i podržavaju, a to znači da su i te žene ostvarene na svim poljima", kaže Katarina, koja se donedavno zabavljala sa crnogorskim biznismenom Kostom Obradovićem.

Podsetimo, Katarina je pre nekoliko nedelja raskinula vezu sa Kostom Obradovićem, vlasnikom agencije za rentiranje jahti i luksuznih automobila u Crnoj Gori, sa kojim se zabavljala manje od godinu dana.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Alo/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KAĆA GRUJIĆ PRE 2 NEDELJA RASKINULA SA BOGATIM CRNOGORCEM: A već zavela ovog BOSANSKOG FUDBALERA?!

Kurir

Autor: Kurir