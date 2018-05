KIJA PRIZNALA: JA SAM RADANOVIĆ! Sedeli sami i pričali o SVADBI, onda je poželela OVO! (VIDEO)

Sloba Radanović svakog dana sve je bliži sa svojom suprugom Kijom Kockar, a od kada je raskinuo sa Lunom Đogani njih dvoje sve više vremena provode zajedno i razgovaraju o svom braku.

Kija i Sloba sinoć su proveli nekoliko sati razgovarajući u pabu, a za to vreme dotakli su se mnogih tema iz svoje veze i braka. Oni su razgovarali i o zajedničkim putovanjima, filmovima i muzici.

U jednom trenutku, Kristina se prisetila trenutka sa letovanja kada se fotografisala ispod natpisa Radanović.

"Ti si Kockar", odgovorio joj je Sloba, s obzirom na to da Kija ne nosi njegovo prezime.

"Ja sam i Radanović, samo nije upisano... Htela sam da promenim, ali mesec dana bih izgubila, ne bih radila", objašnjavala je Kija da joj je zbog dokumenata bilo komplikovano da tada menja dokumenta, s obzirom na to da je radila kao stjuardesa, ali i aludirajući na to da postoji mogućnost da se to promeni.

"Što nisi? Sve se može kad se hoće", odgovorio joj je pevač, pokazavši da mu je krivo što ona ne nosi njegovo prezime.

