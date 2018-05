NA SAHRANI OCA KIJA MU JE PALA U ZAGRLJAJ: A sad je stjuardesa otkrila šta joj je Andrija poručio (VIDEO)

Kristina Kija Kockar sahranila je prošle nedelje oca Miloša, koji je preminuo posle duge i teške bolesti, a stjuardesa je taj dan izašla iz rijalitija kako bi prisustvovala sahrani.

Na sahrani se, pored njenog zakonitog muža, pojavio i Kijin dečko Andrija, koji joj je dok su se grlili šapnuo nešto.

Kockareva je sad otkrila šta joj je poručio dečko

"Rekao mi je "Izdrži", nije "Izdrži do kraja", to što si ti rekao je drugi kontekst. Izdrži mi je rekao za oca, za sahranu, a izdrži do kraja je ispalo: "Izdrži do kraja u rijalitiju", neće mi to reći na sahrani", prokomentarisala je Kija.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir