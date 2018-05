OTAC SLOBE RADANOVIĆA O LJUBAVNOM ŽIVOTU SINA: Od starta nismo bili za Kiju, sada, ako Bog da, OSTAVIĆE OBE

Otac Slobodana Radanovića, Duško, prokomentarisao je ljubavni život svog sina. On ističe kako od samog početka porodica nije bila najsrećnija Slobinim izborom, te da su kasnije samo "gledali da on bude dobro" i ništa više, puštajući ga da živi kako on sam želi.

"Od starta nismo bili za Slobinu vezu sa Kristinom. Istog dana kad mu se svidela, rekao sam mu da nije za njega zbog glasina koje su o njoj kolale kao o lakoj ženi. Kasnije smo se trudili da ga ne remetimo i da pustimo život da ga vodi dalje, samo da mu je dobro. Međutim, evo, pokazalo se da njegov izbor nije bio dobar. Sada bi najbolje za Slobu bilo da je sam i da život nastavi kao slobodan muškarac. Pomreti nećemo od gladi, za osnovno ćemo uvek zaraditi, ali nam mir treba", rekao je Duško Radanović.

Svoj komentar dao je nakon sahrane Miloša Kockara, koja je okupila porodice u Zrenjaninu, gde od tada više ništa nije isto.

"Pitajte kakav je moj Sloba nepoznate ljude, koga sretnete nasumično na ulici, kao i vlasnike kafana i kafića gde je pevao i odsecite mi ruku ako čujete ružnu reč za njega. Njega svi vole i obožavaju, a za Kristinu nisam siguran šta bismo sve čuli i saznali. Ne kažem da nema zluradih i lažova, ali njih dvoje su dva sveta. Ako Bog da, ostaviće obe i živeti kao normalan čovek", rekao je on, ali nije otkrio zašto smatra da Luna takođe nije dobar izbor, nemo se slagajući sa konstatacijom prijatelja da je "Luna neiživljeno razmaženo derište koje na Slobu loše utiče".

