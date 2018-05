DANAS JE POSEBAN DAN ZA MARIJU ŠERIFOVIĆ: Pre 11 godina jedno ludo i tvrdoglavo biće ostvarilo je svoj najveći san (FOTO)

Na današnji dan, pre 11 godina, jedno ludo i tvrdoglavo biće koje je imalo samo 22 godine, ostvarilo je svoj najveći san. I još važnije, ujedinilo čitav Balkan. Dokaz da se snovi ostvaruju samo onima koji to dovoljno jako žele i daju sve od sebe da tako bude. I želim svima koji slave, kao i mojoj porodici, da čestitam slavu Sv. Vasilije Ostroški.

