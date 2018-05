NINA PRLJA OTKRILA NAJVEĆU PORODIČNU TAJNU: Moja prabaka je bila Titova ljubavnica!

Nina Prlja otkrila je da je njena prababa bila ljubavnica Josipa Broza Tita!

foto: Damir Dervišagić

Beogradska starleta ne prestaje da intrigira svoji životom, pa je, nakon zanimljive priče o hapšenju na aerodromu zbog sumnje da je švercovala kokain u vagini iz Beograda za Dubai, sada rešila da otkrije i najveću porodičnu tajnu. Ona je ispričala da je majka njenog oca uspela da zavede i najdugovečnijeg predsednika SFRJ.

foto: Profimedia

- Moja prababa, tatina baka Nina, po kojoj sam ja dobila ime, bila je misica i mnogo lepa žena. Ona je dugo bila u vezi s Josipom Brozom Titom. Voleli su se, ali nisu mogli da se venčaju jer je on tada već bio oženjen Jovankom, a ona je bila udata za mog pradedu, s kojim je imala troje dece. Nisam smela ovo da pričam i izvinjavam se svojoj porodici, ali morala sam jer se ovde samo hvale svojim poreklom - rekla je Nina i ostavila cimere u čudu.

foto: Profimedia

Prlja je na pitanje voditeljke kako je saznala za tu tajnu, rešila da sve lepo objasni.

foto: Instagram

- Slučajno sam saznala za tu priču. Jedan dan sam došla kući i počela da plačem pred bakom zbog jednog dečka. Ona je počela da me teši i rekla mi: "Kako si takva, plačeš za nekim tamo muškarcem, uopšte nisi na svoju prababu. Ona je bila sa Titom, a ti plačeš zbog nekog dečkića." Bila sam u šoku kada sam to saznala. Inače, Tito je Nini poklonio plac i kuću u centru Beograda, gde je odrastao moj otac, a posle i ja. Kuća je veoma stara, treba da se renovira, ali to je proces i treba mnogo novca - rekla je Nina i otkrila cilj svog ulaska u "Parove".

foto: Printscreen/Happy

- Zato sam ja ušla u rijaliti. Hoću da zaradim novac kako bih sredila tu kuću. Ta kuća mora da bude moja, mnogo je lepa, i kraj isto. Inače, moja prababa je doživela 101. godinu, a umrla je kada sam se ja rodila, tako da nisam imala prilike da je upoznam. Eto, sad znate ko je najveća zavodnica - rekla je Prlja.



Jelena Stuparušić/Kurir.rs/ Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir