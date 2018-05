NAJDUŽA SVAĐA U RIJALITIJU, TAKMIČARKE URLALE SAT VREMENA: Teodrina majka pretila trudnoj Miljani! (VIDEO)

Nikad duža svađa u rijalitiju desila se između Miljane Kulić, Gordane i Teodore Džehverović.

Prva je počela trudnica koja je objasnila kada je nastao sukob između nje i majke i ćerke.

"Daleko bilo da znamo šta je jahta, pa posle da dolazi mama u rijaliti. Naš sukob je nastao kada se ona cerekala, a ja ovde umirala od bolova", govorila je Miljana.

foto: Printscreen/Youtube

"Da nije trudna ne bih je pogledala u životu. Ti toliko lažeš! Da li je moguće da toliko lazeš? Sram te bilo Miljana! Slušam ovde kako lažeš sve vreme. Urnišeš me, ja te trpim, poštujem, poštujem to dete u tebi, Goca u pola 3 pravi picu, daje ti pare... Sram te bilo Miljana! Samo da vidim šta će mama da ti kaže!", pričala je Teodora.

"Setićeš se mene na porođaju", rekla je Gordana u jednom trenutku Miljani.

"Zašto? Šta to znači? Da li je to neka kletva? Šta to znači? Šta bi to trebalo da znači? Da se setim tebe na porođaju? Seti se ti mene kada umreš, kada budeš gorela u paklu, smrdljiva seljančuro!", rekla je Miljana.

Pogledajte celu svađu:

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir