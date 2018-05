NJENA ĆERKA IMALA JE ŽESTOK SEKS U RIJALITIJU: Sarina majka priznala da nije mogla da gleda, a evo kako je reagovao otac pevačice (VIDEO 18+)

Mama Sare Reljić priznala je da nije mogla da gleda svoju ćerku kako vodi ljubav u rijalitiju sa svojim izabranikom Vladanom Vojnovićem Vojketom, ali je otkrila i kako na to gleda pevačicin otac.

foto: Printscreen

"Nisam bila spremna da će toliko dugo da ostane tamo. Nisam bila spremna ni na te neke stvari koje su se tamo desile u vezi sa njenim partnerom. Ona je izjavila da nikad ne bi vodila ljubav u rijalitiju. Razgovarale smo pre njenog ulaska i onda mi je rekla da to nema šanse i verujem da je malo kraće ostala da ne bi to uradila", rekla je ona i dodala:

"Poznavajući nju znam da bi se držala principa, ali posle toliko vremena to sve pada u vodu. Ja nisam mogla to da gledam, rekla sam da mi je to malo pošasno. Saru ni tata nije osudio zbog toga", rekla je Sarina mama Indira u emisiji ''Magazin In''.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir