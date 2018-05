NE GUBI VREME! MIKI ĐURIČIĆ ŽELI NADEŽDI DA NAPRAVI DETE: Mi smo u protekla 24 sata imali više s.ksa nego KIJA I SLOBA ZA 2 GODINE BRAKA! (VIDEO +18)

Na pitanje iz studija da li znaju koliko puta u toku dana imaju odnose, Nadežda Biljić i Miki Đuričić imali su vrlo dobre odgovore!

"Mi smo protekla 24 sata imali više s.ksa nego Sloba i Kija za dve godine braka", rekao je Miki.

"Mi smo zaljubljeni! To je normalno u početku sveže veze. Najviše tri puta. Tri puta majke mi!", bila je Nadeždina izjava.

Nadežda je i dodala kako joj ne bi bio problem da živi sa Mikijem u njegovom rodnom Kupinovu.

"To je moj budući muž i ja mogu sa njim da radim šta hoću. Za 24 sata... jedan, dva, tri... šest puta! Nekada i sedam", bila je precizna ona, koja bi rado Mikiju rodila i dete ukoliko bi tokom ovog akcijanja u rijalitiju ostala u drugom stanju.

"Rodićemo ga, rodićemo je! Ja bih voleo žensko, mada ja ne verujem da može da mi se omakne. Ne može to meni da se desi. Imao sam dve žene, pokušavali smo, izgleda da to nešto nije u redu. Jednom je jedna jako zla žena rekla da ja imam vanbračnog sina i došla komšinica i to kaže mojoj majci, a ona kaže: 'Daj Bože!'. Kada bih morao da imam decu, voleo bih da bude žensko", izjavio je Miki, koji bi sinu dao ime Dražen, a ime za devojčicu prepustio je Nadeždi da osmisli.

