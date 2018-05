TIHO, DA NE ČUJE NIKO! SLOBA PORUČIO KIJI: Ko kaže da ćemo se razvesti čim izađemo iz rijalitija? (VIDEO)

Sinoć kraj bazena, bračni par Sloba Radanović i Kristina Kija Kockar poveli su kratak razgovor, sve vreme se osmekujući.

"Sviđam ti se ponovo", prokomentarisala je Kija u jednom trenutku.

"Pa druga si osoba ovde, majke mi", rekao joj je Sloba na to.

Pošto je razgovor skrenuo i poveo se o njihovom braku, dogodilo se nešto što je šokiralo sve.

"Napisao sam da naših pet godina veze i godinu dana braka zaslužuju jedan razgovor, napolju", rekao je Sloba.

"Što bi mi razgovarali kad ćemo se razvesti?", pitala je ona.

"Ko to kaže? Hajde, reci?", uzvratio joj je pitanjem Sloba, tiho, verovatno misleći da bubice nisu u mogućnosti da to pokupe dok je on u bazenu.

(Kurir.rs/Foto: Youtube screenshot)

Kurir

Autor: Kurir