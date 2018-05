VIŠE MU NE LJUBI NOŽNI PALAC, SAD MU ČISTI PUPAK! Par pred žestoku raspravu razmenjivao nežnosti, ZGROZIO CEO REGION (VIDEO)

Pred ozbiljan razgovor o vezi, ali i o braku Slobe i Kije, Luna Đogani razmenjivala je nežnosti sa svojim dečkom i još jednom namrštila ogromnu javnost koja pomno prati svaki pokret ovih zadrugara.

"Poželela sam te se! Čekaj da izvadim prljavštinu", rekla je ona, čačkajući Slobin pupak.

"To nije prljavština, to je od majice. Malopre sam se kupao", naljitio se bio Sloba.

"Kako volim pupak jedan mali rozikasti", smeškajući se komentarisala je Luna.

Odmah po tom događaju, par je poveo razgovor o tome šta Lunu nervira. Naime, ona misli da Sloba želi da da svom braku još jednu šansu i da ga zapravo jako boli što nije sa Kijom.

Kasnije, poverila se Milanu Miloševiću.

"Ja sam pričala, on je tu nešto onako rekao, nema šta... Jednostavno mi je pukao film, celo veče sedi, gleda me, tužan je, teško mu je. To je činjenica. Moja mama kada se razvela od tate nije imala ovo zašto je to tako ili ovako. Ja tebe na neki način ubeđujem da se pomiriš sa ženom. Ja sam sebi u.rala što sam pričala sa Kijom u pabu. Imala sam potrebu da joj makar malo promenim mišljenje. I šta sam uradila? Sebi u...ala sve. Ovo nije gotovo, zato postoji problem, jer nije sve razrešeno", rekla mu je ona, pa nastavila: "Nije on za mene. Mama mi je lepo rekla: 'Šta god da bude, ja ću te podržati', ako je to za mene sreća. Ja se samo plašim da će doći dan kada će shvatiti nešto i da će mu biti žao i krivo što je rizikovao, a nije dobio ono što je hteo".

"Oni su navikli da jedno drugom tolerišu, da praštaju prevare, jer shvatili su da su nakon tih prevara dobro funkcionisali", zaključio je Milan.

(Kurir.rs/Foto: Youtube screenshot)

Kurir

Autor: Kurir