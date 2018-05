POSTAVILA JE SLIKU IZ DETINJSTVA SA MAJKOM: Prepoznajete li pevačicu? Opis fotke nateraće vam suze na oči! (FOTO)

Bila je 5 mjeseci u komi nakon poroda sa mnom, ali je preživjela i odmah me naučila da može i umrijeti zbog mene, kao i ja za svog sina, ali da će biti sretnija, puno sretnija da živi za nas... Hvala ti, mama... na svemu ❤️ #mothersday #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina

