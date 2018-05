SLOBA I LUNA RAZGOVARALI O KIJI: On joj sve priznao! Osećam se kao go.no zbog toga! (VIDEO)

Luna Đogani i Sloba Radanović prethodne noći u Pabu su pričali o njegovom odnosu sa još uvek zakonitom suprugom Kristinom Kijom Kockar.

Dok neki misle da je ovaj Lunin potez pokušaj da iz Slobe izvuče istinu, drugi su ubeđeni da je zapravo ona ta koja njega hoće da se reši, te da je forsiranje njihovog pomirenja odabrala kao način.



"Ja nju volim, ali ona mene ne privlači", priznao je Sloba.

"Ti ne bi bio srećan. Moraš da razlikuješ te dve stvari, ljubav kao prema osobi i navika, i ljubav kao prema ženi. Kad je vidiš imaš li potrebu za...?", rekla mu je Luna misleći na seks, a na to joj je Sloba odgovorio negativno.

"Znači da ti nju ne gledaš kao ženu! Ti ne možeš da zamisliš sutra svoj život a da ona nije negde tu?", pitala ga je Luna.

"Posle svh tih svađa meni sad samo lepe stvari prolaze kroz glavu, lepe uspomene... Ti trenuci koji se pamte. Zato nekako... Mi smo imali mnogo svađa, nesuglasica, ali i mnogo lepih trenutaka! Jednostavno ti je krivo, kao da su svi ti momenti protraćeni", odgovorio joj je i nastavio:



"Puno smo se voleli... Velika je ljubav bila i ne ide mi da je sve to otišlo tako lako. Jednostavno, ja jesam njoj prebacivao, ali nisam joj dao šansu da se ispravi. Kad je prvi put ušla ovde dala mi je pismo. Nabrojala je sve, video sam da se seća svega, da je to boli, a ja sam to pismo ovako bacio! Osećam se kao go.no zbog toga", rekao je Sloba.

Zatim je blogerka uporedila njihov brak sa brakom njenih roditelja.

"Ali meni nije jasno... Moji mama i tata su bili 17 godina u braku, preživeli su sigurno više nego vas dvoje, ali oni više nisu hteli da budu zajedno! Koliko god da se oni vole kao ljudi, oni su bili sigurni da ne žele više da budu zajedno! Nisu više želeli da budu jedno pored drugog. I to je bilo sigurno, a meni izgleda kao da ti nisi siguran u to", rekla mu je Luna.

"Prija mi je da pričam sa njom, da razgovaram... Ona je zanimljiva osoba, stvarno. Jedno pitanje u intervjuu je bilo koja je najromantičnija stvar koju je radila za mene. Ja sam joj rekao, kad je u Abu Dabiju bila i živela, rekla mi je da dođem na aerodrom, da mi je poslala nešto po drugarici. Ja u 5 sati ujutru ustajem, a nismo se videli dva meseca. I ja ustajem, a ono ona došla", oduševljeno je rekao Sloba.

Nešto kasnije, Đoganijeva je Radanoviću rekla kako on želi da bude sa svojom ženom, ali mu je poručila i da će se verovatno kajati ako nju izgubi.

"Ti želiš! Ti želiš da daš drugu šansu. Ti to želiš! Zaboravi da sam ja Luna, ti to želiš! Slobo, ja nisam glupa, čitam ljude. Vidim tvoje oči, tvoje pokrete i vidim sve. Ja ti ne zameram ništa. Ti želiš da nastaviš sa njom, a to se ne oseća kada želiš sa nekim da završiš. To znači da nije gotovo. Znaš šta ja iskreno mislim, ovo pričam kao neka osoba tamo, a ne kao osoba sa kojom si prevario svoju ženu, ja mislim da te ona privlači, ništa više, a da si samo sa mnom to imao (seks)

Kada je ovo Sloba čuo, rekao je Luni kako greši i priča pogrešne stvari i zamolio je da njihov odnos ne poredi sa odnosom koji je imao sa Kristinom Kockar.

"Ti imaš suze u očima. Tebe boli kada je vidiš. To je emocija! Ti imaš strah u sebi, ti se plašiš da li da rizikuješ ovo ili da rizikuješ ono. Tražiš neko opravdanje za sve to što nije uspelo. Ona kada je ušla ti si bio katastrofa prema meni. Ja pričam o tebi i tvojoj ženi, ubeđujem te da budeš sa njom. Ja ne želim da se ti za.ebeš, da ti bude žao, jer posle nema nazad. Između vas dvoje nije sve razrešeno. Tebi nedostaje ona, ti to nećeš da prihvatiš. Ja sam imala košmar kako ti ostavljaš mene i ideš sa njom. Bežiš od mene, ja te jurim, a ti trčiš ka njoj", zaključila je Đoganijeva.

