TIHOMIR UZ BIVŠU DEVOJKU: Ovo što Gastoz radi je BOLESNO! Pokušava da se sveti!

Tihomir Filipović je na opšte zaprepašćenje proteklih dana stao na stranu svoje bivše devojke Anamarije iako je sa njom u lošim odnosima nakon okončanja veze.

Iako je Anamarija teško podnela što ju je Nenad Marinković Gastoz zamenio Teodorom Radojičić, Tihomir je oštro osudio Gastozov potez.

"Ja sam stao na njenu stranu jer ovo što on radi je bolesno. On je povređen od strane svoje devojke i sada se on pokušava da sveti. Ja ću uvek stati na stranu svoje bivše devojke jer ih odlično znam".

foto: Printscreen Happy TV

Kurir.rs/Foto: Printscreen Happy.tv

