KRUNIĆEVA SE JAVILA I OSULA PO LUNI: Da li uživaš što uzimaš oženjene muškarce? Evo kako joj je odgovorila Đoganijeva! (VIDEO)

Jelena Krunić i Luna Đogani su se odlično slagale dok su bile u rijalitiju, a sada je kontroverzna plesačica promenila ploču.

Luna se smuvala sa oženjenim pevačem, a Jelena je odjednom stala na Kijinu stranu i imala je surovo pitanje za blogerku.

"Kako možeš da porediš da si nešto gradila osam meseci naspram braka i crkvenog venčanja koje je Kija imala sa Slobodanom? I pet godina. Da li uživaš što uzimaš muškarce oženjene ili zauzete?", bila je bez dlake na jeziku Jelena Krunić.

Luna je bila šokirana pitanjem, pa je dala dug odgovor.

"Ona je mene i podržavala. Govorila da ga čuvam, da se ne svađam sa njim, da ne odustajem od njega. Ne mogu da poredim, ja sam prva koja govori da ne može da se poredi. Meni je ovo jedina ljubav koju sam imala u životu, ovo ostalo ne može da se poredi. Za mene je Sloba nešto posebno bio i ostalo. Smatram da je jako dobar čovek i zato me boli sve ovo što se ovako desilo", pričala je Luna i dodala:

"Poenta priče je što ja mislim da ja nisam ni svesna šta se ovde desilo. Ja sam tek svesna kada dođe sitaucija, tipa, evo, sutra je njihova godišnjica braka i treba to da proslave, kada idu u Amidži, kada se desilo to Kristini što se desilo... Ja sam tek u tim sitaucijama svesna. Ja sam se ljubila sa njim, a on je sa drugom ženom, ali ne uzimam muškarce. Ovo je nešto što nisam planirala, ali nešto što nisam mogla da sakrijem i da kontrolišem. Da nisam imala povratnu reakciju ne bi se sigurno ništa desilo", izjavila je blogerka.

