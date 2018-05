NAKON PITANJA KRUNIĆEVE, ĐEKSON SVE PRIZNAO: A onda mu Zorica ODBRUSILA! One su tebe kre.nule, a ne ti njih! (VIDEO)

Nakon Anđele Veštice u rijalitiju "Zadruga", i Jelena Krunić se obratila Nemanji Đeriću Đeksonu i Andrijani Radonjić.

S obzirom na to da su je svi, kako kaže, osuđivali što je prevarila dečka u rijalitiju sa Đeksonom, Jelenu su zanimali Andrijanini postupci.

"Recite mi sada, šta je tu Andrijana uradila koja je sedam meseci bila fina i povučena, čak je i pljuvala Đeksona?", obratila se Jelena prvo zadrugarima, a potom Đeksonu:

"Zašto sam ja u košu tih devojaka lakog morala kao što si, čini mi se, sinoć rekao?"

Andrijana je rekla kako nikada nije komentarisala Jelenu i njenog dečka, a za Đeksona je rekla da ga nije pljuvala, već da je rekla da nikada ne bi bila s njim, ali da je to bilo ranije.

"Mislim da sam ja ista ona Andrijana kao i pre sedam meseci, jedina razlika je što sam se zaljubila".

foto: printScreen Jutjub



Đekson je bez razmišljanja odgovorio na to pitanje.



"Sve su one gotivne dok se ne smuvaš s njima. Voleo bih da se ni sa jednom nisam smuvao, da sam bio ortak, majke mi. Sad ispada da sam se ja nešto igrao s njima, a one su svesno ulazile u to. Nikome ništa nisam obećavao. Bilo je zezanje, one su znale to", Poenta zašto sam ih stavljao u drugi koš jeste da su se one sa mnom smuvale bukvalno posle dan-dva, a za nju mi je trebalo sedam meseci. Očigledna je razlika. Ne vređam njih, već pokušavam nju da izdignem iz svega toga - objasnio je Đekson, pa se izvinio zbog izraza "kamenjarke" koji je koristio za njih.

"Đeks, ja tebe volim, ali to su ribe šmekeri. One su tebe, ljubavi, kre.nule, a ne ti njih" dobacila je Zorica Marković, a za njom se ubacila i Matora.

Kurir.rs/Foto: Printscreen Jutjub

Kurir

Autor: Kurir