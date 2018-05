(VIDEO) VIŠE NIJE MOGLA DA ĆUTI: Slobina sestra progovorila zbog čega NE PODNOSI Kiju i šta misli o Luni

Mirjana Alavanja, sestra Slobodana Radanovića nikako ne bi volela da se njen bat pomiri sa suprugom Kijom.

"Luna se plaši da će ga izgubiti. Ja sam ubeđena da od pomirenja sa Kristinom nema ništa. Sad, sa Lunom, šta mu Bog da. Ako su suđeni jedno drugom, ostaće zajedno, ako nisu, neće. Nismo mi tu da sudimo, to je na njemu. Samo on zna šta je u njegovoj glavi. Ja mislim da neće da se pomiri sa Kijom, ali ne znamo šta će da se desi. Za koju god da se odluči, on će našu podršku uvek imati. Niko njega nije ni sastavljao ni rastavljao sa Kijom, tako će i sad da bude, sam će da odluči", rekla je Mirjana.

"Ako bi trebalo da biram, ja bih Lunu izabrala. Ja sam živela sa njim ovih pet godina i najgorih godinu dana do venčanja. Ja sam njega na dan svadbe pitala "Je l' ti ovo želiš", on je bio bled kao krpa, izgubljen, sav izbezumljen. Sam je sebi stavljao onaj cvet, a svi znamo kakvi su običaji i kako se to kiti. Ljudi su dolazili, komentarisali, svi su nas pitali "Šta je ovo". Nema muzike, nema ničega. U našoj kući, gde su se svatovi skupljali, nije bilo muzike. Išli su da naruče te torte, da budu striktno bele, da bi ona dan pred svadbu došla i rekla da neće da vidi ni jednu tortu u restoranu. Pitala sam ga šta on kaže na to, odgovorio mi je ništa. Pa dobro, neće biti torte, sve neka bude po vašoj želji, ti se ženiš, tvoj je dan, biće kako ti želiš i kraj priče. Zato mislim da ne treba da se pomire. Ako misli i dalje da živi kao što je živeo, sad sedi, sad ustani, sad nemoj da pričaš, sad pričaj, neka se pomire. Mi znamo kako su oni živeli. Ja za sve to krivim njega, jer je ćutao i ništa nije rekao", rekla je Slobina sestra.

Mirjana je prokomentarisala i ulazak u Zadrugu ali i njenog dečka spolja Andriju Lazovića.

"Kija nije ušla kao ostavljena žena. Ona je ušla sa stavom da ima dečka, pozdravljala je tog Andriju mesecima. Taj Andrija se čak pojavio i na sahrani. Da je ona došla sa stavom da je ušla da odbrani svoj brak, druga bi priča bila", završila je Mirjana.

Foto Printscreen

