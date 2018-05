VODITELJKA SE UKLJUČILA UŽIVO IZ AUTOMOBILA I OPLELA BEZ DLAKE NA JEZIKU: Dala savet svim vozačima, a ono što je potom rekla za sve je bio ŠOK! (VIDEO)

Novinarka i voditeljka Gorica Nešović uključila se uživo u Jutro sa Jovanom i Srđanom i ostavila ih bez reči kada se javila iz automobila i dala savet svim gledaocima.

"Imam jako malo vremena, pa ću da govorim veoma brzo. Jutros me je pozvala jedna žena u čiji automobil staje 58 litara benzina. Ona je na jednoj benzinskoj pumpi sipala benzin kao do čuda i gle čuda nasuo joj 62 litra benzina, što je potpuno nemoguće. Pri tome je došla sa nešto bezina u rezervoaru, kaže da je imala oko 10 litara. Obratite pažnju na računu kada plaćate, da se ne desi nešto ovako i možete da se žalite se. I žalite se i terajte do kraja. Ako vozite ovako skup benzin, onda nemojte da plaćate što niste potrošili ili nećete potrošiti", rekla je Gorica Nešović.

Kurir.rs/Foto Pritnscreen/PrvaTV

Kurir

Autor: Kurir