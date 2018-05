OVO JE STAN KIJE KOCKAR U ZRENJANINU GDE JE ODRASLA: Na svakom koraku su slike pokojnog OCA, a kad čujete šta je rekla njena majka o Miloševoj udovici, ZAPREPASTIĆETE SE (VIDEO)

Nadica Zeljković, majka stjuardese Kristine Kije Kockar koja se trenutno nalazi u rijalitiju, otvorila je vrata svog sata u Zrenjaninu i pokazala gde je odrasla Slobina zakonita žena.

Kija je živela sama sa majkom, ali ju je, kako je Nadica rekla, pokojni otac Miloš Kockar posećivao i obilazio.

"Kada je Kija porasla, do viđanje se malo proredilo. Na početku, kada sam nju rodila, on je bio pozitivna ličnost. On je iz njenog života bez ikakvih loših namera, što se kasnije iskomplikovalo. On je otišao iz njenog života kao jako dobar čovek. Malo se odaljio, i od mene i nje. Otišao je provodi po kafanama. Bio je čovek dobar za sve, a za nju eto nije. Ali ona to njemu nije zamerila, kasnije su se popravljali odnosi", pričala je Nadica, koja je otkila da DNK analizu nije tražila ona već njena ćerka kako bi mnogima u gradu "zapušila usta".

"Ne želim DNK analizu, tu DNK analizu je Kija htela kada je imala 21 godinu zato što su kolale priče. On je u tom svom boemskom životu rekao i ono što ne treba. Nisam mu zamerila, ali mu je zamerila ona. Ona je to uradila zato što je tako želela da se zapuši usta drugima, mada je on te priče i počeo. Ne traba ništa da ja potpisujem, DNK je urađen i ne treba ja da se nešto pravdam i ne znam što da DNK ne bi bio legitiman", rekla je Nadica.

Kijina majka je imala samo lepe reči o udovicu Kijinog oca.

"To je jenda dama i nismo imali kontekta, jednom-dva puta. Nisam stigla da joj izjavim saučešće jer nismo mogli prići. Meni nije niko izjavio saučešće, to treba Kristini"

Nadica je otkrila da je Kristina imala veselo detinjstvo zahvaljujući pre svega nadicinoj majci.

"Kija je 2008. otišla na studije i nikada se nije vratila, podržala sam što su se preselili u Beograd da počnu novi život sa Slobom", rekla je Nadica u Vikend Premijeri i dodala da je gubitak oca doživela vrlo emotivno.

