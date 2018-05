GAVRILOVIĆ SE POHVALIO BAKŠIŠOM SA SVADBE ĆERKE VELE ILIĆA: Razmišljao sam koliko love da joj uzmem, a onda se Velja otvorio! Letele su pare na sve strane

Ivan Gavrilović bio je specijalan gost na svadbi kod Dijane Ilić, ćerke političara Velimira Ilića, koja je nedavno održana u Beogradu.



Denser, velika zvezda devedesetih i vlasnik mnogih hitova koji se i danas slušaju, nije imao pojma na čije venčanje ide. Kada su ga kontaktirali, rečeno mu je da treba da dođe na svadbu i otpeva pesmu uz koju će mladenci odigrati prvi ples.

foto: Marina Lopičić

- Zahvaljujući pesmi "Došao sam da te ženim", ja sam rado viđen gost na svadbama, nije to ništa novo. Zovi me kao specijalnog gosta da otpevam tu pesmu, ali i još neke hitove iz devedesetih. Poslednja svadba na kojoj sam nastupao je kod Dijane, ćerke Velje Ilića. Bilo je super, otvorio sam veselje sa tom pesmom. Ja nisam ni znao da je ona Veljina ćerka, nije htela da mi kaže dok nisam došao. Kada me pozvala i rekla da hoće da dođem i otpevam tu jednu pesmu nisam znao koliko love da joj uzmem. Međutim, kada sam došao da pevam, nastao je haos, lova je letela na sve strane. I Velja se otvorio, dobro me je zakitio, kao pravi domaćin - rekao je Gavrilović za Kurir.

Ivan je jedan od retkih pevača iz devedesetih koji i danas nastupa pa ne treba da čudi što ga je Ilićeva ćerk azvala na svadbu. Ali, i pored toga što je i dalje tražen, on je sa prijateljem pokrenuo privatni biznis.



- Bavimo se građevinarstvom. Nedavno smo završili zgradu na Voždovcu, sve smo uradili u roku i onako kako je zamišljeno i sad nastavljamo dalje. To uglavnom vodi moj prijatelj jer ja nemam toliko vremena zbog nastupa, ali trudim se da budem i ja uključen u sve - kaže denser.



Ivan Ercegovčević/ foto: Kurir.rs

Kurir

Autor: Kurir