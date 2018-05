LUKA LAZUKIĆ SASLUŠAN U POLICIJI: Plašim se da će me Natašin otac ubiti (KURIR TV)

Luka Lazukić, dao je iskaz juče po krivičnoj prijavi koju je pre dve nedelje podneo protiv oca Nataše Bekvalac, Dragoljuba Bekvalca, zbog toga što je on, gostujući u emisiji "Da možda ne" izjavio da bi za svoju ćerku ubio.

Još uvek zakoniti suprug popularne pevačice kojeg je ona prijavila za brutalno prebijanje u policijsku stanicu na Čukarici je stigao oko jedanaest časova, pola sata pre zakazanog termina. Bio je u pratnji advokatice Milice Nicović. On prilikom dolaska na saslušanje nije želeo da daje izjave okupljenim medijima.

Kako Kurir nezvanično saznaje, Luka je pred inspektorima izjavio da se ne oseća bezbedno nakon javnih pretnji koje mu je uputio tast i da se zbog toga plaši za svoj život.

foto: Zorana Jevtić

- Luka je rekao kako je nedopustivo da mu otac njegove još uvek zakonite žene javno preti smrću. On je izjavio da Dragoljub nema strah od države, policije i pravosudnog sistema čim tako bez ustezanja iznosi pretnje. Istakao je da je uplašen za svoj život jer je, kako je naglasio, neosnovano optužen za porodično nasilje i da zbog toga ne može mirno da se kreće po gradu. Kao dokaz Luzukić je priložio dva intervjua koja je Dragoljub Bekvalac davao medijima nakon prašine koja se podigla kada je u medijima kao bomba odjeknula vest da je Natašu muž navodno brutalno pretukao. Takođe, on je ponovio i to što je rekao na saslušanju u tužilaštvu da nikada nije udario svoju ženu - priča naš izvor blizak policiji.

foto: Zorana Jevtić

On navodi da je Lazukić na konkretno pitanje inspektora da li pored gostovanja Natašinog oca na Radio televiziji Srbije ima još neki dokaz da su mu upućene pretnje, Lazukić je negirao.

- Luka je rekao da drugih pretnjih nije imao, ali je ponovio da ta sloboda da na televiziji iznese ozbiljne reči govori da on poseduje neku moć i snagu. Dodao je da je zbog njega morao da promeni adresu boravišta jer se ne oseća sigurno. Izjava je bila kratka i sve je brzo zavedeno - završava naš izvor.

Nakon što je dao iskaz, Lazukić je izašao na sporedan izlaz kako bi izbegao da odgovori na konkretna pitanja novinara.

foto: Printscreen/RTS 1

Ovim povodom, pozvali smo Dragoljuba Bekvalca, ali on nije želeo da komentariše izjave svog zeta pred nadležnim organim, već će to učiniti ako bude bio pozvan na saslušanje u policiju.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa Lukom nakon što je napustio policijsku stanicu, ali on nije odgovarao na naše pozive.

Dragoljub Bekvalac

Luka je prevarant i loš čovek Ove reči Dragoljuba Bekvalca su uznemirile Lazukića.

- Sreća što od Novog Sada do Beograda ima toliko kilometara. Baš sam čitao pre 10 godina šta sam rekao za Natašu, da bih za nju ubio, sada kažem: "Za Natašu bih i poginuo". Luka je prevarant, čovek koji putem zaljubljenih žena rešava egzistenciju. Moj zet je loš čovek, njegov cilj je bio da se materijalno Nataša uništi i prisvoji sve, a moja ćerka je bila zaljubljena i moja priča nije mogla da dopre do nje - rekao je povređeni otac.





brojka 8 meseci su bili u braku Nataša i Luka

5 meseci su se zabavljali

1 dete imaju

