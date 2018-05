HUMANITARNI KONCERT: Sve srpske zvezde iz Leskovca biće sa vama 15. maja! (VIDEO)

KONCERTOM DO DVORANE

Leskovačani će te večeri od 20 časova u hali sportova moći da uživaju u do sada neviđenom muzičkom spektaklu pod nazivom "Koncertom do dvorane", u hitovima poznatih srpskih i balkanskih bendova i pevača koji žive i rade u Beogradu, rodom iz Leskovcu, a koje do sada niko nije mogao da okupi na jednom mestu, bar ne u rodnom gradu.

Pored Amadeusa, Tropica, Steve Anđelkovića, Milana Dinčića Dinče, Sonje Kocić i Miše Wizarda, nastupiće i mladi leskovački talenti koji takođe nisu nepoznati na srpskoj estradi: Isidora Mitić (Pinkova zvezdica), reper Delkor, Maki Amajlija i grupa Casperi. Specijalni gost koncerta je čuveni Kiki Lesendrić.

Koncert organizuje portal Jugmedia i Turistička organizacija Leskovca, uz pomoć grada Leskovca.

"Spektakl je ono što će ljudi svih generacija moći da vide i da slušaju dobru muziku. Imaćemo veliki video bim, 10 puta 10 metara, na kome će svaka od zvezda biti predstvaljena pre nego stane na binu, a podsetićemo ljude zašto je organozavan koncert, zašto su oni i zašto su zvezde tu", objašnjava Dragan Marinković, novinar i zamenik urednika internet portala Jugmedia.

Prihod od koncerta namenjen je adaptaciji koncertne dvorane u bivšoj zgradi JNA u Leskovcu.

Marinković je priča da se na ideju održavanja humanitarnog, odnosno, donatorskog koncerta došlo tokom rada Jugmedie na serijalu od pet dokumentranih filmova "Dominacija", čiji je moto bio da se srpskoj javnosti ukaže da je Leskovac danas, u muzičkom smislu, ono što je nekada bilo Sarajevo u vreme bivše Jugoslavije. Zapravo, da se ukaže na činjenicu da je Leskovac decenijama rasadnik muzičkih talenata. Ipak, bez pomoći TOL, i Grada, koncert ne bi mogao biti održan.

"Bilo mi je veoma drago kada mi je ukazana prilika da pomognem najpre Jugmedii tokom snimanja serijala i da se nakon toga uključim u organizaciju koncerta. Kao čovek koji se mnogo godina bavi muzikom, imam veze iz onog vremena, a sada i kao v.d. direktor TOL-a", kaže je Nebjša Kocić, prvi ćovek leskovačke turističke organizacije.

I sam je bio iznenađen odzivom popularnih pevača.

"Shavatili su da gradu Leskovcu treba jedna ozbiljna koncentrna dvorana za sve naše predstave i priredbe. Svi mi koji se bavimo muzikom znamo koliko je važno imati pravu dvoranu, sa većim brojem mesta, a naš grad to zaslužuje", rekao je Kocić.

Da bi sve bilo transparentno, u Turističkoj organizaciji otvoren je namenski račun za prihod od karata. Karte su numerisane i ni jedna nikome neće biti ustupljena besplatno, a kupiće je i sami organizatori koncerta.

Karte se po ceni od 300 dinara prodaju na 4 lokacije, u Turističkoj organizaciji, na njihovom štandu ispred robne kuće, na novinskom štandu na istom mestu kod popularnog prodavca Ledija i u prostorijama redakcije Jugmedia u Domu sindikata.

Koncet počinje u 20 časova u velikoj hali Sportsko rekreacionog centra Dubočica.

Inače, grad Leskovac je za rekonstrukciju Doma vojske sa koncertnom dvoranom konkurisao sa projektom prekogranične saradnje čiji se ishod očekuje, a Kocić nagašava da je sutrašnji koncert povod da se jave i drugi donatori, društveno odgovorni, kako bi se što više prikupilo novca.

