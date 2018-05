JOŠ JEDNOM POKAZAO KOLIKI JE UMETNIK: Božo Vrećo se pojavio u novoj kreaciji, pogledajte kako izgleda u haljini! (VIDEO)

Božo Vrećo je nastupio u Hamburgu i još jednom oduševio svojim anđeoskim glasom, ali to nije sve.

Pevač sevdalinki je oduševio fanove na Instagramu novom kreacijom koju je obukao za koncert.

U pitanju je bež, dugačka haljina sa crnim pojasom, a odmah su usledili pozitivni komentari.

"Dragi moji, sama pomisao na sinoćnji koncert je Ljubav, opet ste me rasplakali, opet ste mi poklonili neverovatnu ljubav i opet ste me dočekali i ispratili sa "Božo mi te volimo",divan je to osećaj,najdivniji i sve to nije tek tako, Vi to zaista osećate, obasuli ste me ružama, najljepšim darovima, zagrljajima i poljupcima, Krass festival i divna tradicija, već treći put sam tu i uvek predivne emocije i toliko ljubavi u Kampnagelu za mene i moju umetnost, Branko prijatelju moj,od sveg srca Hvala na svemu, uvek ću vam rado doći opet i opet", napisao je pevač.

