GODINAMA SE NE MENJA: Iva Štrljić progovorila o svojim ritualima poslednjih 20 godina!

Iva Štrljić je pričala o svom privatnom životu i otkrila kako čuva svoju liniju.

Proverili smo kako je moguće da se ne menja već godinama i da svi hvale njen izgled.

"Ne bih rekla da su to mali rituali, već poprilično veliki, s obzirom na to da mi se nikada nije dogodilo da preskočim neki vid fizičke aktivnosti poslednjih dvadeset godina. Složićete se da to uopšte nije jednostavno i zahteva ozbiljan trud, iako ljudi kada mene vide misle da uopšte ne moram da se trudim oko dobre linije. Za sve treba da se izborite u životu i da ukrotite sebe, pa tako i za dobru formu. Najviše volim duge i brze šetnje, u šali ih zovem “kaldrma fitnes”. Takođe, idem u teretanu, a volim i da plivam", rekla je Iva i dodala:

"Iskreno, uvek pazim šta jedem i koliko, i tu sam ozbiljan karakter, ali ima nešto čemu ne mogu odoleti, a to je sladoled. Kako krenu topliji dani, tako mi svaki dan započne upravo sladoledom", kaže glumica.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/Blic, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir