SLOBA JE SA ŽENOM PROSLAVIO GODIŠNJICU BRAKA: Dok joj je dečko sa suprugom u HOTELU, Luna u SUZAMA otkrila VAŽNU STVAR! (VIDEO)

Sloba Radanović i Kija Kockar proslavili su godišnjicu braka iako više nisu u emotivnoj vezi, a ovaj potez šokirao je Lunu Đogani, te je rešila da raskine sa njim, ovaj put konačno.

Dok njih dvoje sami u hotelu i uživali u razgovoru, Luna je potpuno slomljena.



"Ona je prelomila da više ne želi da ga vidi. Potpuno je razočarana što je on tako lako otišao sa njom, nakon svega što mu je ona uradila. Potpuno je slomljena. Uspeo sam da saznam da postoji neka stvar koju znaju samo Luna, Kija, Sloba i Filip Đukić, i da joj zato nije jasno da je Slobodan otišao sa njom iako to zna, pokušaću da saznam preko Filipa o čemu se radi već večeras", rekao je Milan.

"On je svojim delima pokazao da ja nisam osoba koja treba da bude pored njega. On je sada tamo gde treba, sa svojom suprugom. Ja sam se sada jako razočarala u sve i ne postoji ništa što može ovo da poboljša i to će tako ostati", na ivici suza govorila je blogerka.

