DA ME SEKU, NE BIH TE POVREDILA KAO TI MENE: Luna kroz suze rekla Slobi da je ona njegova GREŠKA i SLUČAJNOST! PEVAČ OČAJAN TRČI ZA DEVOJKOM (VIDEO)

Luna Đogani, otkako se Sloba vratio sa proslave godišnjice braka sa Kijom, ne želi da ga vidi jer ju je pevač povredio.

"Što bežiš od mene? Nećeš da pričaš sa mnom", išao je Sloba za Lunom, ali ga je ona ignorisala, potom su počeli razgovor u pabu

"Nikad se nisam ovako u životu osećala. Ja sam samo bila slučajnost i greška", kroz suze je govorila Luna



"Nije to tačno", ubeđivao je Sloba.

"Stvarno me ne zanima ništa. Ne želim više, prošlo me je. Ja kada nekoga volim, ne mogu da ga tako povredim. Da me seku, ne bih mu to uradila", plakala je Luna.

"Ja sam mislio na tebe sve vreme. Ja sam samo morao da ispoštujem", nastavio je Sloba da ubeđuje Lunu.

"Da patim zbog tvoje krivice. Moja konačna odluka, Ono što osečam ne želiš ni da znaš. To nije dovoljno.

"Ja hoći da budem s tobom. Što si promenila mišljenje odjednom", pitao se Sloba.

"Povredio si me", bila je uporna Luna.

