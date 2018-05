GASTOZ SMATRA DA NEMA VIŠE ŠTA DA SE DODA: Ja nju nisam ŠAMARO, TUKAO I ŠUTIRAO!

Pobednica prve sezone "Parova" Zorica Dukić tokom "Parografa" otkrila je mnoge detalje iz veze sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. On, pak, ne želi da učini isto, tako da javnost na "Parografu" njega neće gledati.

"Ta priča treba da stane tu, nema više šta da se doda, osim nekih nebitnih detalja. Bitno je da cela nacija zna da ja Zoricu nisam tukao, šutirao, šamarao i slično, a to što mi nismo normalni to je naša stvar".

Koje pitanje te je najviše iziritiralo?

"Iskreno, kao što sam i sinoć hteo da iskomentarišem, ali nisam uspeo, pitanje koje je glasilo da li kada bi mogla da vrati vreme, opet bila sa mnom".

Zorica je u nekoliko navrata spomenula tvoje loše ponašanje prema njoj dok ste bili u vezi. Da si je varao, bančio po kafanama, te dolazio kući u ranim jutarnjim časovima. Zbog čega si se tako ponašao prema njoj?

"Suština je da nismo bili bajni i sjajni, ali emocije su postojale i nisu bile male. Voleli se, svađali se, što radi kapiram 101 odsto parova danas, nego su stvari malo prepumpane i iskarikirane".

Da li te je iznenadio Zoričin odgovor na pitanje koje su svi željno iščekivali? Poligraf je pokazao da ona nije ljubomornana tvoj odnos sa Teodorom.

"Naravno da ne. I ne treba da bude. Svako je nastavio svoj život dalje".

U jednom navratu si spomenuo da je ona kriva što si završio u zatvoru, te da je to tvoju majku veoma iznerviralo. Zbog čega joj to stalno nabijaš na nos?

"Zapravo me je iznervirala činjenica da je posle svega što smo prošli u četvrtoj sezoni, pretila da će zvati policiju, na šta sam ja izrevoltiran nju i naterao da to uradi, a zatim svojom inicijativom otišao u stanicu, gde bi mi došla pljeskavica posle 3 sata mog boravka tamo, i to sa njene strane. Luda je to veza bila, za pamćenje definitivno".

