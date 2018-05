OBRT U SLUČAJU PREBIJANJA NATAŠE BEKVALAC: Policija oduzela PIŠTOLJ Natašinom ocu zbog pretnji Lazukiću

Ocu Nataše Bekvalac, Dragoljubu, policija je oduzela pištolj koji je imao u legalnom posedu i izrekla meru zabrane prilaska Luki Lazukiću zbog izjava koje je dao u emisiji na RTS-u "Da Možda Ne", saznaje ekskluzivno Kurir.

"Sreća što od Novog Sada do Beograda ima toliko kilometara. Baš sam čitao pre 10 godina šta sam rekao za Natašu, da bih za nju ubio, sada kažem: "Za Natašu bih i poginuo". Luka je prevarant, čovek koji putem zaljubljenih žena rešava egzistenciju. Moj zet je loš čovek, njegov cilj je bio da se materijalno Nataša uništi i prisvoji sve, a moja ćerka je bila zaljubljena i moja priča nije mogla da dopre do nje", rekao je povređeni otac", rekao je tada Bekvalac.

On je tom prilikom ispričao i šta je rekao Lazukiću kada se verio sa njegovom ćerkom.

"Ja sam njemu rekao: 'Vidi, uzimaš moje dete za ženu. Iskreno, protiv moje volje, ali želim vam sreću. Sve što budeš radio, ne smeš dići ruku na moje dete'. Upravo tim rečima sam to rekao. Radim sa momcima 30 godina i znam pedagogiju, psihologiju ličnosti, to je čovek koji se služi prevarama, obmanjuje žene izgledom. Da li ga ja volim, ili ne, to nije važno, on to radi na taj način", izjavio je Natašin otac prilikom gostovanja na RTS.



Prvi osnovni sud u Beogradu je na predlog tužilaštva izrekao meru zabrane prilaska još uvek zakonitoj supruzi Nataši Bekvalac dok se ne završi suđenje. Njemu je takođe naloženo da se na svakih 15 dana javlja policijskoj stanici Savski venac počevši od danas. Ova zabrana odnosi se samo na pevačicu, ne i na dete koje ima s njom.

