NEVIĐENA SITUACIJA NA KONCERTU AMADEUS BENDA: Evo šta je Džaja uradio za jednog mladića!

Iako se neeksponiraju previše u medijima, momci iz Amadeus benda su jedni od najzaposlenijih bendova na našoj estradnoj sceni.Međutim, iako dobro rade i obaraju rekorde posećenosti gde se pojave, ovi popularni momci bi se uskoro mogli početi baviti i drugim poslovima!

Naime, na jednom nastupu u Posušju, pevač benda Džaja je dobio ponudu koju nije mogao odbiti.Jedan od momaka, koji je želeo da zaprosi devojku, zamolio je pevača da on uradi to umesto njega.Obzirom da je dečko bio siguran da će devojka u tom slučaju pristati, jer joj je Džaja omiljeni pevač, momak je uspeo da ubedi pevača da to uradi umesto njega.

foto: Promo

"Iskreno da Vam kažem, bio sam jako iznenađen.Za sve ove godine koliko se bavim pevanjem, imao sam svakakvih ponuda.Na jednom nastupu na bini je dečko zaprosio devojku, ali mi se nikada nije desilo da neko traži da ja to uradim za njega.Koliko sam shvatio, dečko nije bio siguran da će ona pristati, jer nisu bili dugo zajedno, pa je tražio da je ja zaprosim u njegovo ime, jer sam joj omiljeni pevač, pa mene neće odbiti.Srećom, pristala je, jer ne znam kako bih prihvatio odbijanje", rekao nam je šaljivo Džaja.

Kako stvari stoje, Amadeusovci se ne moraju brinuti za posao, jer pored muzike, očigledno mogu raditi i neke druge "poslove".

foto: Promo

Kurir.rs, Foto: Promo

