SANJA JE IMALA SEKS SA MATOROM, A NJENA MAJKA PRIZNAJE: Ne verujem u njihovu vezu, to je moje pravo! Sve je igra! (VIDEO)

Branka, mama učesnice rijalitija Sanje Stanković, nije mogla da veruje kad su joj rekli šta se dogodilo pred kamerama između njene ćerke Sanje Stanković i Jovane Tomić Matore.

"Radila sam noćnu smenu, nisam imala priliku da vidim tu scenu. Zatečena sam tom vešću. Ne mogu da verujem da se to zaista dogodilo. Ništa ne verujem dok ne vidim. Iskreno, iznenađena sam! Mogu da razumem da joj se desio seks sa nekim muškarcem posle izvesnog vremena, ipak je ona dugo vremena u rijalitiju, ali sa Jovanom nisam očekivala nimalo", priznala je Sanjina mama, a kada su joj objasnili da se seks ne vidi, već da se samo čuju uzdasi, ona je dodala:

"Pa ako se ništa ne vidi, onda ne mora da znači da se to desilo. Uzdasi nisu dovoljan dokaz da su bile intimne."

Branka ne veruje da je ćerka imala seks sa ženom, a evo šta misli o tome, ako se zaista desilo.

"Pa šta ću da radim? Sigurno neću da preskočim ogradu i da je pretučem. Ona je odrasla osoba, zna šta treba da radi. Ja ne verujem da se seks desio, jer i dalje mislim da ona i Jovana nisu u ljubavnoj vezi i da je to samo njihova igra. Dok Sanja ne izađe i lično mi prizna da je u vezi sa Jovanom, ja u to ne verujem. To je moje pravo", poručila je Sanjina mama.

foto: Printskrin

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir