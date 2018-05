MNOGI SE PITAJU DA LI SU SE RASTA I ANA RAZVELI: Reper konačno otkrio pravu istinu!

Stefan Đurić Rasta ispričao je u emisiji "Ami Dži šou" detalje iz privatnog života.

Voditelja je zanimalo da li se reper uopšte razvodio od supruge Ane Nikolić, s obzirom da su javno govorili da nisu zajedno, pa su se pomirili nakon toga.

"Ne", bio je kratak Rasta, pa je progovorio o svojoj ćerki koja mu je promenila život.

"Osećam se mnogo bogatije, to je jedina prava stvar, osećam se odgovorno. Do ovog momenta nisam znao šta znači da nisi spokojan. Više nisi dete, postoji neko drugi za koga si tu. Mislim da je to sve što je trebalo jednom umetniku kao što sam ja", izjavio je reper i otkrio kada najviše voli da provodi vreme sa ćerkom Tarom.

"Ja sam jutarnji tip, za prvo buđenje, tada je najslađa i najpozitivnija i napuni mi baterije. Zaista jesam slab na nju", rekao je Rasta.

foto: Printscreen/TV Pink

Kurir.rs, Foto: Printscreen/TV Pink

Kurir

Autor: Kurir