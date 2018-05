O SVADBI BRENE I BOBE SE I DALJE PRIČA: Ali diva sad otkrila da će Prijovićkina i Filipova svadba biti NEVIĐEN SPEKTAKL!

Balkanska diva Lepa Brena otkrila da se bavi organizacijom čitavog domaćinstva, ali da u spremanju hrane uopšte nije vešta.

Lepa Brena je u svom domu okružena muškarcima, a uprkos tome otkrila je da nikada nije naučila da kuva. Pevačica je ipak pronašla rešenje, pa je unajmila kuvaricu koja im ispuni svaku želju kad je hrana u pitanju. Brena je u jednom prestoničkom restoranu prisustvovala Danima makedonske tradicije, pa je otkrila:

- Ja uopšte nisam vešta u kuhinji, loša sam kuvarica. Dobila sam kompleks odavno, tako da ne kuvam. Volim da mi postave. Mogu da serviram i da postavim lepo sto, ali da kuvam - ne. Nemam nikakav afinitet. Postoje tako dobre kuvarice, da mislim da ne želim da im oduzimam tu titulu - rekla je folkerka.

- Ja sam organizator našeg domaćinstva. Morate da budete neko ko će da prečisti kuću, da zna šta će da se baca a šta neće, da sređujete stvari i odvajate one koje više ne nosite. Uglavnom ja maltretiram muškarce da obave te stvari. Eto, ja se bavim uglavnom negovanjem kuće. Enterijer, eksterijer, ja o tome svemu vodim računa. O svemu pazim, osim što ne kuvam, i mislim da je to sasvim dovoljno. I zaradim da sve to platim.

Venčanje Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića je za nešto više od mesec dana, a Brena još nije imala priliku da vidi kakvu venčanicu je buduća mlada sašila.

- Ja ne znam još kako izgleda Aleksandrina venčanica. Slavlje će biti veličanstveno, sprema se jedno venčanje koje će biti spektakularno po svojoj estetici i po svom enterijeru koji pripremamo specijalno za njih. Moram da kažem da u stvari ne pripremam ništa ja. Aleksandra sprema venčanicu, a Boban i Filip spremaju da sve zaista izgleda glamurozno, nesvakidašnje i da to bude svadba koja će se pamtiti za sva vremena. Organizacija svega je jedan jako veliki i ozbiljan posao jer danas više to nije da se spremi hrana, piće i haljina, danas je to nešto kao da pripremate jedan ozbiljan igrani film. Biće puno gostiju iz čitavog sveta - kaže Brena.

Pevačica nije skrivala uzbuđenje pred slavlje.

- Ne postoji trema, ali postoji uzbuđenje. Filip je Bobin sin prvenac i vrlo smo emotivno primili saznanje da su se njih dvoje verili. Teško je to objasniti, mi žene uglavnom plačemo kad saznamo. Mislim da je to jedan trenutak kada svaka majka razmišlja kako dete sada ulazi u jedan mnogo ozbiljniji i odgovorniji period života. Više nema odustajanja, tu dolazi porodica. Ja se nadam da ću se isplakati pre svadbe da mi šminka ne propadne i da ću uživati, pošto se baš radujem.



Imam dovoljno godina da budem uzor Mariji Šerifović

Lepa Brena će biti gost na predstojećem koncertu u Areni mlađoj koleginici Mariji Šerifović. Ona je istakla da će joj to biti pravo zadovoljstvo, kao i da joj je drago kad Šerifovićeva kaže da joj je upravo ona uzor i idol.

- Marija je jedna osoba koja je zaista ekstrovertna i veoma svoja. Ja volim umetnike i tu vrstu osobenosti, a naročito cenim i volim njeno pevanje. U svakom slučaju mi imponuje kad kaže da sam joj uzor, imam dovoljno godina da mogu to i da budem.

