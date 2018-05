LUNA DOŽIVELA NERVNI SLOM: Što, Slobo, mene izabra?! Ubio me je, OLOŠ JEDAN! POKIDALA SE!

Luna Đogani doživela je nervni slom i nije mogla da se smiri zbog svega što se desilo između nje i Slobe.



"Ubio me je. Ne mogu više više ni 15 dana. Ne mogu! Zašto je mene izabrao da bude ovako. Toliko devojaka, što mene, Slobo, što mene?! Nisam mogla da se suzdržim. Ne mogu, loše mi je. Loša sam, verujte mi. Dobio je što je hteo, sad me pustite. Neću da slušam nikoga. Moja mam zna šta mi je uradio. Mora da me razume. On je mene ubio. Što je hteo dobio je. Što ja?", plakala je neutešno Luna.

