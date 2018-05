OBRATIO JOJ SE U ŠIFRAMA TOKOM VANREDNOG UKLJUČENJA, SAMO JE ONA ZNALA ŠTA JE HTEO DA KAŽE! Teodorin otac: Vreme će pokazati sve! (VIDEO)

Novonastala situacija u vili "Parova" - Teodora Radoičić i Nenad Marinković Gastoz su u vezi, iako se to mnogima ne dopada. Upravo tim povodom uključio se njen otac koji je ovoga puta javno podržao, ali i posavetovao.

Ova poslovica već danima je misterija za sve.

"Sve je to neka igra. Počela si da menjaš svoj karakter. Ne pada sneg da prekrije breg, već on pada da pokaže tragove zveri. Svako igra neku svoju igru, a da li se oni igraju vreme će pokazati", poručio je on.

