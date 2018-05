NJIHOVE SUDBINE SU SE POKLOPILE! LUNA DOŽIVELA SLOM ZBOG SLOBE: A ono što joj je mama Anabela poručila će joj biti UTEHA! (KURIR TV)

Luna Đogani prolazi veoma težag period u životu, budući da njena veza sa pevačem Slobom Radanovićem u rijalitiju nije održala, ali Anabela Atijas je uz svoju ćerku i podržava je u svim njenim izborima.

Pevačica je, baš kao njena ćerka u rijalitiju, našla u sličnoj situaciji i na jednom mestu su zajedno bili bivši i sadašnji muž.

Naime, Anabela i Gagi su, kao u dobra stara vremena, održali koncer prisećajući se devedesetih, a u publici je bio i Andrej Atijas, Anabelin sadašnji muž.

Tako je Luna u rijalitiju sa dečkom i njegovom zakonitom ženom, a Anabela u društvu bivšeg i sadašnjeg muža.

"Sve je tako u životu. Kako njima, tako je i nama. Vrlo često se sudbine preklapaju, poklapaju", rekla je Anabela i prokomentarisala trenutnu situaciju između Lune i Slobe.

"Ja sam onda videla ljubav, šta se između desilo, ja ne znam. Meni je važno da se ona jako dobro drži. To što se ona oseća povređeno, to je očekivano, s obzirom na to da je maštala i sebe videla u budućnosti sa njim. Ništa se još ne zna. Podržaću je šta god da bude", rekla je Anabela i dodala da ne žali za prošlim vremenima.

"Prošlo je deset godina. Ja imam neki novi život, i Gagi takođe. Ostali smo, hvala Bogu, dobri prijatelji, saradnici, roditelji svojoj deci", rekla je Anabela.

Kurir.rs/Lj.S/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir